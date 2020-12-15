تعرف على طريقة التسجيل فى «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» وخطة وزارة…

قام الأستاذ سعد الضاوى المختص التقنى، بعمل فيديو توضيحى يشرح فيه طريقة حجز موعد من خلال تطبيق «صحتى» للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

هذا وقد أوضح «الضاوي» من خلال هذا الفيديو التوضيحى الذى نشره على «تويتر» أنه يمكن من خلال تطبيق «صحتي» إضافة خيار جديد لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب فى تلقى اللقاح، أو أى أحد من أسرته.

وأضاف «الضاوي» أنه بعد قيام الفرد الراغب فى الحصول على اللقاح بالتسجيل، ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل يعانى من أمراض مزمنة أو غيرها، وبعد ذلك تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

هذا ويذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، هو أول أيام بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وأن اللقاح سيكون متاحا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي» من خلال هذا الرابط https://apps.apple.com/us/app/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%8A-sehhaty/id1459266578

وقامت وزارة الصحة السعودية بالتأكيد على أن اللقاح آمن وذى فاعلية قوية، وأنه اجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وتم حدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

خطة التطعيم باللقاح

بعد أن وافقت «الهيئة العامة للغذاء والدواء» السعودية، على تسجيل لقاح «فايزر – بيونتك» لفيروس كورونا، فى المملكة، بناء على الطلب الذى تقدمت به شركة «فايزر» بالموافقة على تسجيله أوضحت الهيئة أن اللقاح سيكون متاحا لجميع المواطنين والمقيمين مجانا وبدون أى مقابل وستكون الأولوية فى أخذ اللقاح كالآتى:

أنه سيتم إعطاء اللقاح على ثلاث مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأشخاص الذين فوق الـ65 عامًا سواء من المواطنين أو المقيمين، ثانيا أصحاب المهن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثالثا الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ثالثا الأشخاص الذين يعانون من نقص فى المناعة مثل زراعة الأعضاء، وكذلك الذين يتناولون أدوية تقلل المناعة، رابعا من يعانون من مرض أو اثنين من الأمراض المزمنة التالية: السكر، أمراض الكلى المزمنة، الربو، الانسداد الرئوى المزمن، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما المرحلة الثانية فتستهدف من تجاوزوا الـ 50 عاما من المواطنين والمقيمين، الممارسين الصحيين، الذين يعانون من أحد الأمراض المزمنة التالية: السكر، أمراض الكلى المزمنة، الربو، الانسداد الرئوى المزمن، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، والسرطان النشط، الذين ياعنون من السمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

أما المرحلة الثالثة فهى لجميع المواطنين والمقيمين، الذين يرغبون فى أخذ اللقاح.