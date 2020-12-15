شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي ملك مملكة إسواتيني في وفاة رئيس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني. وقال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه". كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ملك مملكة إسواتيني، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني. وقال ولي العهد في برقية عزاء ومواساة "تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي ملك مملكة إسواتيني في وفاة رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.