شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " المصلح " يوضح حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك.
وقال " المصلح " خلال حواره في أحد البرامج الدينية:" يشترطون على المستأجر في عقود الإيجار، ألا يؤجر العين إلا بإذن من المالك، ولذلك لا يجوز التأجير لأنه قد شُرط عليه ألا يؤجر ".
واستشهد " المصلح " بقوله تعالي:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، مضيفا:" الوفاء بأصل العقد وبأوصافه وبشروطه، ولذلك لا يجوز الإخلال بالشرط في هذه الحالة "، مبينا:" إذا لم يكن هناك شرط فيجوز أن يؤجر المنفعة لمن هو مثله أو دونه في الضرر ".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. " المصلح " يوضح حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.