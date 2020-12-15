10 وفيات جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة تكشف الإصابات والتعافي

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360155، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 350993، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6069 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و201 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، وناشدت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيقر صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية؛ التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery)، يذكر أنَّ تطبيق توكلنا تمّت تهيئته تقنيًّا ليقدم العديد من الخدمات التي تلبّي احتياجات مواطني ومقيمي المملكة.

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وقالت وزارة الصحة إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا سيبدأ اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي» من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

وأكدت «الصحة» مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون - بإذن الله - من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

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