مقاتلات التحالف تستهدف عناصر وعربات حوثية بمأرب والجوف

استهدف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف. ويأتي ذلك استمرارًا لدور التحالف في ردع الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانيًا، والتي دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويرتقي إلى جرائم حرب، وفق العربية.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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