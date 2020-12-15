خريطة التعافي الجديدة من كورونا بالسعودية.. الرياض في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 201 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 26 حالة، وتلتها ينبع بتسجيل 25 حالة، وسجلت المدينة المنورة 13 حالة، وحائل 10، وسجلت مكة المكرمة، وجازان والهفوف 8 حالات تعاف لكل منها، فيما تم تسجيل 6 حالات تعاف في كل من: أبو عريش والخرج والمبرز.

وتم تسجيل 5 حالات تعاف في كل من: تبوك ونجران والدمام ووادي الدواسر، فيما تم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من الدلم وعنيزة والمخوران والكامل وبيش، واقصرت حالات التعافي على حالتين في كل من بريدة والطائف والظهران وعيون الجواء وحوطة بني تميم وظهران الجنوب والنعيرية ووادي الفرع، فيما انحصرت الحالات على حالة واحدة في كل من موقق وخليص وبدر الجنوب وخميش مشيط والمجمعة والخبر والرس والقطيف وقيا والقريات ورياض الخبراء والعيون وأحد المسارحة والقنفذة وشقراء والعيص وقرية العليا والجفر.

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