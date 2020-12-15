

عواصم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا 6120 إصابة جديدة بفيروس

من جهة أخرى أعلنت ماليزيا تسجيل 1772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 86618 حالة، والوفيات 422 وفاة.

من جانبها، سجلت الفلبين 1135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 56 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 451839 حالة والوفيات إلى 8812 وفاة.

// انتهى //

17:03ت م

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عواصم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا 6120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و155 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 629429 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19111 وفاة.من جهة أخرى أعلنت ماليزيا تسجيل 1772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 86618 حالة، والوفيات 422 وفاة.من جانبها، سجلت الفلبين 1135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 56 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 451839 حالة والوفيات إلى 8812 وفاة.// انتهى //17:03ت م0143

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا تسجل 6120 في إندونيسيا و1772 في ماليزيا و1135 في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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