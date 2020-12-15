شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 335 تحويلات و حواجز خرسانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

-إزالة 348 أحواش واستراحات ومخيمات عشوائيةو 52 مظلة

-إصلاح 58 ألف متر حفر الشوارع و497 محول كهرباء

أعلنت أمانة الشرقية أنه تم إزالة335 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و538 من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء، وإصلاح 497 محول كهرباء، وإزالة 348 حوش واستراحه ومخيمات عشوائية،و 52 من المظلات ،إضافة الى إصلاح19.706 من أعمدة الإنارة، وإصلاح129.047متر مربع من حدائق الأطفال

كما تم إصلاح وتأهيل أكثر من 129 ألف م2 من الحدائق وملاعب الأطفال، وأكثر من 58 ألف م2 من حفر الشوارع حسب خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي وضعتها، خلال الشهر الماضي(نوفمبر)، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم،

تضمنت الجهود إصلاح 58.378متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة 511.420 من الورد والأشجار، ومعالجة 53.413 متر طولي من الأرصفة، و167واجهة مبنى ومحل، وإزالة9.512متر من الكتابات المشوهة، و93.540متر مكعب من مخلفات الردم، وإزالة 256 من السيارات الخربه، ومعالجة وضع 493 من البائعين الجاله