شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تطلق مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لتعليم اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل
وستقدم الهيئة خلال المبادرة التي تأتي تزامنًا مع "اليوم العالمي للغة العربية" خدماتٍ متكاملةً لضمان جودة تعليم اللغة العربية حول العالم، ومنها الاعتماد المؤسسي الأكاديمي لمعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاعتماد البرامجي الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاستشارات والتدريب في مجال الجودة والاعتمادات الأكاديمية المؤسسية والبرامجية في مجال تعليم اللغة العربية.
مما يذكر أن الهيئة أطلقت هذا المشروع تحقيقًا لعدد من الأهداف منها: استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها، وضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية ورفع جودة مخرجاتها، ودعت الهيئة الجميع إلى المشاركة في حفل إطلاق المبادرة عبر الرابط: https://qrco.de/bbqsgw.
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