هذا ما يحدث في جسدك عند المشي لمدة 15 دقيقة فقط 

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

نصحت دراسة فرنسية بأنه يجب أن يولي الأفراد مزيدًا من الاهتمام لممارسة المشي، خاصة مع التقدم ​​في العمر فهو ليس من أبسط الأنشطة التي يستطيع الإنسان القيام بها فقط بل أيضًا له فوائد جمة، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

فوائد المشي

كان تأثير رياضة المشي على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا كبيرًا وفقًا للدراسة التي استمرت 12 عامًا، حيث أدت الممارسة المنتظمة لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم إلى خفض معدل الوفيات بنسبة 22%، وكلما زاد النشاط زادت النسبة.

وقالت الدراسة: العمر ليس عذرًا لعدم ممارسة الرياضة، ثبت جيدًا أن النشاط البدني المنتظم له تأثير عام على الصحة أفضل من أي علاج طبي، والمعدل الجيد هو للبالغين هو 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة في الأسبوع.

وهذه الدراسة ليست الأولى من نوعها، فنظرًا لأن المشي أمر أساسي جدًا في الحياة اليومية، فقد تمت دراسة آثاره على جوانب مختلفة من حالة الإنسان، فهو يحفز زيادة عمليات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى أن يتم استخدام الطاقة بدلًا من تخزينها وتقوية أعضائك وعضلاتك وعظامك.

ولا شك في أن نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة والذي يتجاهل ممارسة الرياضة الكافية يؤدي إلى المرض، وقد أدت المستويات المنخفضة من النشاط البدني إلى ظهور ما يسمى بـ متلازمة الموت المستقر، وقد ظهر رسميًا في عالم الطب وهو يُفسر على أنه ليس مرضًا منفصلًا ولكنه عدد من عوامل الخطر التي تؤدي إلى تطور أمراض معينة وضعف وظائف الأعضاء ما يؤدي إلى أن يتقدم الجسم في العمر بشكل أسرع من الطبيعي، فربما تكون في سن الـ 25 لكن عمر جسدك الحقيقي يتعدى 40 عامًا، وتكون معرضًا لنفس فرص خطر المرض والوفاة.

وبالتالي فإذا لم تستخدم عضلاتك، فإنك تفقد قوتها، ووجدت الدراسة التي غطت 7 دول أن المشي المنتظم يقلل من حدوث أحداث القلب والأوعية الدموية بنسبة 31 % ويقلل من خطر الوفيات بنسبة 32%، والمشي لمسافة 5.5 ميل في الأسبوع بسرعة 2 ميل في الساعة سيحميك من الكثير من الأمراض الخطيرة.

وفي حين أنه لا يمكن لأي شخص ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية إلا أن معظمنا يستطيع المشي ما لم يكن مصابًا بإعاقة مزمنة، كل ما عليك القيام به هو الاستعانة بحذاء لائق وتخصيص 15 دقيقة في اليوم للمشي، من منا لا يستطيع تخصيص هذه الدقائق المعدودة؟



