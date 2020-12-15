معرفة مصادر الدهون المشبعة يحد من زيادة الوزن

2020-12-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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دعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، إلى ضرورة الحرص على تجنب الدهون المشبعة مع أهمية تناول الأكل الصحي الذي يشتمل على الفواكه والخضراوات والأسماك، والبيض، والحليب، بجانب أطعمة يجب تناولها باعتدال مثل اللحوم والدواجن المصنعة والوجبات السريعة كالبيتزا والدواجن المقلية والمعكرونة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون عالية.

مصادر الدهون المشبعة

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك وجبات غنية بالدهون وغيرها تحتوي على دهون غير مشبعة، ومعرفة مصادر هذه الأطعمة أمر مهم؛ إذ يساعد الفرد في عدم اكتساب وزن زائد، فمثلًا نجد الدهون غير المشبعة في الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، بينما توجد الدهون المشبعة في اللحوم الدهنية، والزبدة، والزيوت.

كما ينصح بتناول اللحوم البيضاء لانخفاض الدهون بشكل عام بدلًا من اللحوم الحمراء، وتجنب تناول الدهون المتحولة التي توجد غالبًا في الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والفطائر، والكعك، والسمن.

العصائر الطازجة والماء

ونصحت بتناول العصائر الطازجة، والابتعاد قدر الإمكان عن المعلبات، لأن الطازجة تزود الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن والألياف، كما ينصح بالحرص على تناول 6-8 أكواب من الماء يوميًا، فهو ينقل المواد الغذائية والمركبات في الدم، وينظم درجة حرارة الجسم، ويخفف ويسهل حركة المفاصل.

تحذير من ملح الطعام

ونصحت في ختام حديثها بعدم الإفراط في استخدام ملح الطعام، لما يسببه من ارتفاع في ضغط الدم، وتعريض الإنسان للإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، بخلاف المشكلات الصحية في الكلى، وهشاشة العظام، إذ إن أغلب الناس يستخدمون الملح في طعامهم لكنهم لا يعرفون أضراره وفوائده، فالتركيب الكيميائي للملح يتكون من عنصري الصوديوم والكلوريد، وأن له مصادر عدة، مثل: الأطعمة المعلبة، والمخللات، والوجبات السريعة، والأجبان، وبالتالي يجب ألا يزيد الاستهلاك اليومي للملح للشخص البالغ على ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 جرامات من الملح، ما يعادل جرامي صوديوم.

