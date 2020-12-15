6 مواقف أحرج فيها دونالد ترامب ابنته الصغرى تيفاني 

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

نادرًا ما تكون تيفاني ترامب في دائرة الضوء إذا ما قورنت بإخوتها غير الأشقاء إيفانكا وإريك ودونالد جونيور، بل إنها غالبًا ما تتصدر عناوين الصحف بسبب الإحراج المتكرر التي تواجهه من عائلتها وليس بسبب قيامها بأي دور حقيقي وفعال سواء في الحملات الانتخابية لوالدها دونالد ترامب أو رئاسته، ورصد موقع الإندبندنت البريطاني 6 مرات أحرج فيها الرئيس ابنته البالغة من العمر 26 عامًا.

6 مرات أحرج فيها دونالد ترامب ابنته تيفاني

1- لم يتم تضمين تيفاني في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي لعام 2020، وذلك على عكس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر اللذين تم تعيينهما كمستشارين خاصين للرئيس، وفي غضون ذلك، ساعد دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب في حملة إعادة انتخاب الرئيس.

وقال بوليتيكو عن ذلك: من غير المتوقع أن تلعب تيفاني ترامب أي دور في الحملة باستثناء الظهور بوجهها فقط واستعراض ملابسها.

2- صرح دونالد ترامب أنه أقل فخرًا بتيفاني من أطفاله الآخرين، حيث قال في انتخابات عام 2016: أنا فخور جدًا بأولادي دون واريك وإيفانكا، يعملون بشكل رائع، وهناك تيفاني أيضًا لكنها جيدة إلى حد ما.

3- لم يرغب ترامب في تهنئة ابنته علنًا في عيد ميلادها السادس والعشرين، وما زاد الطين بلة، أنه تمنى للبحرية الأمريكية عيد ميلاد سعيد وهو يصادف نفس اليوم، لكنه أغفل تيفاني، رغم أنه لم يغفل تهنئة إيفانكا وإريك ودونالد جونيور ولو لمرة واحدة.

4- لم يعين تيفاني في فريقه الانتقالي، حيث كانت الوحيدة من أولاد ترامب التي لم يتم تعيينها في فريقه الانتقالي وهو عبارة عن 100 شخص يقومون بالتوصية وإجراء مقابلات وفحص المرشحين المحتملين للوظائف الفيدرالية في عام 2016.

5- لم ينصفها أبدًا في أي مقارنة مع إيفانكا، فعلى سبيل المثال، في عام 2018 أثناء حديثه عن البنية التحتية في ولاية أوهايو قال: بالحديث عن العمل الجيد، لدي بناتي هنا اليوم، إيفانكا، التي تعمل بجد وتقوم بعمل رائع تستحق الثناء والإشادة عليه في ملف البنية التحتية، وتيفاني.

6- قال دونالد رامب إن تيفاني منفصلة عن بقية أفراد الأسرة وذلك في مقابلة مع مجلة نيويورك عام 2004، مضيفًا: كل رجل في العالم يريد الخروج مع إيفانكا، لكن هل يعلمون أن لدي ابنة أخرى اسمها تيفاني؟ إنها مجرد طفلة جميلة ورائعة أيضًا، لكنها منفصلة إلى حد كبير عنا.

وتيفاني هي الطفلة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية مارلا ماربلز، ولديه 3 أطفال من إيفانا، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وطفل واحد من ميلانيا، بارون.

وتمتلك تيفاني ترامب شهادة جامعية في القانون ولديها 1.2 مليون متابع على إنستقرام، كما أنها عارضة أزياء وأم مشهورة وخطيبها هو الملياردير اللبناني مايكل بولس.



