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مجلس الأمة الكويتي يختار مرزوق الغانم رئيسًا
الشحومي نائبًا للرئيس والديحاني لأمانة السر
متابعات الخليج 365 - متابعة
فاز مرزوق الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي وهو ذات المنصب الذي كان يشغله في الدورة السابقة وذلك بعدما حصل على 33 صوتًا مقابل 28 صوتًا لمنافسه النائب بدر الحميدي.
كما فاز بمنصب نائب الرئيس النائب أحمد الشحومي بحصوله على 41 صوتًا، مقابل 19 صوتًا لمنافسه النائب حسن جوهر.
كما انتخب مجلس الأمة لمنصب أمانة سر المجلس النائب فرز الديحاني بحصوله على 39 صوتًا مقابل 20 صوتًا للنائب سعدون حماد، وزكي لمنصب المراقب النائب أسامة الشاهين.
من جهة أخرى بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسالة تھنئة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عبر فيھا عن خالص التھنئة بالثقة التي أولاه إياھا إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسًا لمجلس الأمة متمنيًا له كل التوفيق والسداد مبتھلًا سموه -رعاه الله- إلى المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن من تقدم ونمو وازدھار.
كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برسالة تھنئة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضمنھا خالص التھنئة بالثقة التي أولاه إياھا إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة متمنيًا له كل التوفيق والسداد.
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