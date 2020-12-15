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ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الرياض
في جولات على مصانع الملابس العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس (1000) قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناءً على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
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