السعودية: رابط التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة نشرت رابط تطبيق صحتي لكافة المواطنين في المملكة من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بعد توفيره من قبل الجهات المختصة بتوجيهات من العاهل السعودية الملك سلمان.

وأكدت الوزارة على مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرة الى أنه بناء على توجيهات القيادة سيتم توزيع اللقاح مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح الوزارة أن تطعيم لقاح كورونا سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة تستهدف فئات محددة، منها كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ودور الرعاية الخاصة والكوادر الطبية العاملة في المستشفيات.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا إضغط هنـــــــا

وتمكنت وزارة الصحة من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

واستعرض مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، أخر المستجدات والجهود المبذولة لتوفير للمواطنين اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا.

وأشار مجلس الوزراء الى أن قلة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، يرجع ذلك الى التزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية بالإضافة لوعي والالتزام بقرارات السلطات مع حظر التجوال.

وعلقت منظمة الصحة لعالمية على النوع الجيد من فيروس كورونا الذي عثر عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر ولكنه لا يمثل خطورة أكبر.

الجدير بالذكر أن فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19.