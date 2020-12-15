لقاح كورونا.. وزير الصحة: سارعوا بالتسجيل في تطبيق «صحتي»

طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي»، وذلك للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس».

أعلنت وزارة الصحة، مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة في كل منها.

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وقالت وزارة الصحة إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا سيبدأ اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي» من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

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«الصحة» تعلن مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة