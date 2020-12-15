«تقويم التعليم» تطلق مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الخميس القادم 17 ديسمبر 2020م مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، والتي تأتي تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية ومسؤوليتها التاريخية والإسلامية وريادتها في الحفاظ على اللغة العربية، وامتدادًا لدورها التاريخي في الاهتمام بها.

وستقدم الهيئة خلال هذه المبادرة التي -تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية- خدماتٍ متكاملةً لضمان جودة تعليم اللغة العربية حول العالم، ومنها الاعتماد المؤسسي الأكاديمي لمعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاعتماد البرامجي الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الاستشارات والتدريب في مجال الجودة والاعتمادات الأكاديمية المؤسسية والبرامجية في مجال تعليم اللغة العربية.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت هذا المشروع تحقيقًا لعدد من الأهداف منها استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة للغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها، وضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية ورفع جودة مخرجاتها. ودعت الهيئة الجميع للمشاركة في حفل إطلاق المبادرة عبر الرابط: