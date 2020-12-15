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السفارة الفرنسية في الرياض: استهداف ناقلة النفط بجدة تهديد للملاحة في البحر الأحمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت سفارة فرنسا لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلة وقود تحمل علم سنغافورة، ليل 13 – 14 ديسمبر في ميناء جدة.
وقالت السفارة، في بيان لها، إن الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر.
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