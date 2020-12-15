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وزارة التعليم تفتح باب الابتعاث لدراسة الطب في إيرلندا عبر سفير التقديم
لحملة الشهادة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا، لحملة الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية إيرلندا، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م وحتى نهاية يوم السبت 1442/5/4هـ الموافق 2020/12/19م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل.
وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توفرها في المتقدم، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص وأن يكون لائقًا طبيًا، وألا يزيد عمره على 22 عامًا، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% أو (3.75 من 4)، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام، وأن تكون معادلة الشهادة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، مع الحصول على درجة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها.
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