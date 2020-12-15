جبهة هوائية باردة تعبر أجواء السعودية اليوم

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب هطول كميات من الأمطار المتفاوتة على عدد من المدن السعودية من بينها ينبع والمدنية المنورة.

ونشر المركز صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تواجد كميات من الغيوم الركامية الرعدية إلى الشمال من مدينة ينبع، وتتحرك جنوبًا نحو المدينة المنورة.

وأفاد المركز أن الحالة الجوية التي تؤثر على شمال غرب المملكة اليوم هي ناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة في كافة طبقات الجو، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية معها.

حالة الطقس اليوم في السعودية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

