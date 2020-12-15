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2020-12-15 أمن الطرق يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس لوحة المركبة متابعات الخليج 365 - الرياض حددت القوات الخاصة لأمن الطرق موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة. وقال أمن الطرق، في بيان عبر “تويتر”: “تنبيه.. سعيًا لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.



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