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أمن الطرق يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس لوحة المركبة

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2020-12-15

أمن الطرق يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس لوحة المركبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت القوات الخاصة لأمن الطرق موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وقال أمن الطرق، في بيان عبر “تويتر”: “تنبيه.. سعيًا لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

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