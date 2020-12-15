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أردوغان في مرمى نيران مجلس النواب بسبب ليبيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا حول عودة الرئيس التركي أردوغان إشعال الفتنة مرة أخرى في ليبيا.
وأوضح التقرير أن أردوغان يضرب بعرض الحائط التهدئة بين الأطراف الليبية والاتفاقيات التي ألزمت أطراف الحوار بإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد.
وأشار إلى أن بعد تقدم أردوغان مطلب للبرلمان التركي بتمديد فترة وجود قواته العسكرية في ليبيا لمدة 10 شهرًا ابتداء من يناير 2021
وتابع التقرير أن البرلمان الليبي واجه هذا المطلب بانتقادات حادة وشديدة بسبب عدم الاستقرار الذي تسبب فيه الحكومة التركية للشعب الليبي، ورغبة تركيا في إفشال العملية السياسية في ليبيا، والسيطرة على ثروات البلاد.
وأضاف التقرير أن أردوغان قال في المذكرة التي أرسلها للبرلمان: إن الهدف من تمديد الوجود العسكري في ليبيا حماية المصانع الوطنية في إطار القانون الدولي، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية لدعم ليبيا عن اجتماع في جنيف لوضع خطط لدعم الاقتصاد الليبي المتعثر.
ويتحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا، ضمن مساعٍ أوسع تهدف إلى معالجة الأوضاع المرتبكة داخليًّا والتصعيدية خارجيًّا.
وتقدم أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبًا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًّا اعتبارًا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرًا مرجحًا للغاية.
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