طريقة التقديم على تمويل من بنك الراجحي ومتطلباته

يقدم بنك الراجحي عروض تنافسية للحصول على قروض تمويلية شخصية وعقارية خلال شهر التمويل بهامش ربح تنافسي، وبدون رسوم إدارية ورسوم تقييم، وبفترات سداد تصل إلى 60 شهر للقروض الشخصية و 36 شهرا للقروض التمويلية، وهذا يمثل فرصه ذهبيه للكثيرين لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في الحصول على تمويل من أجل الارتقاء بحياتهم المعيشية أو شراء وتجديد عقار، والجدير بالذكر أن جميع التعاملات في بنك الراجحي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، أي أنه المصدر الأكثر أماناً وثقة للحصول على قرض نظيف بدون شبهة ربنا.

شروط التقديم على تمويل من بنك الراجحي:

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها وتوافرها من أجل إثبات أهلية الحصول على القرض، فبنك الراجحي مثله مثل كل البنوك يشترط توافر بعض البنود من أجل حصولك على قرض ولكنها الأبسط والأيسر بالمقارنة مع متطلبات البنوك الأخر وتتمثل في النقاط البسيطة التالية:

أن يكون عمر المتقدم بالطلب أقل من 65 عامًا عند موعد صرف القرض.

أن يكون لديه عمل لدى شركة أو مؤسسة معتمدة من بنك الراجحي.

خطاب تحويل رسمي من وجهة عملك إلى البنك بتحويل راتبك إلى حسابك بمصرف الراجحي.

دخل طالب القرض والمتضامن معه لا يقل عن 10,000 ريال سعودي “في حالة التمويل المشترك”.

أن يكون لدى طالب التمويل والمتضامن معه حساب بنكي لدى الراجحي لتحويل الراتب إليه بعد صرف القرض “في حالة التمويل المشترك”.

طريقة التقديم للحصول على القرض ومتطلباته:

يتم التقديم من خلال عدة طرق مختلفه وبسيطه بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت والجهد اللذان يضيعان فى الانتظار والوقوف في طوابير الانتظار الخاصة بفروع البنك وهذه الطرق هي:

من خلال تطبيق الراجحي موبايل. أو من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالبنك 8001241222. أو من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك المنتشرة على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية. أو التقديم من خلال الرابط الخاص بالبنك.

وعندها سوف تظهر لك صفحة تقديم الطلب وبها كافة البيانات المطلوبة وهي كالتالي:

أولا المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل:

وهي الاسم، الجنسية،. الجنس، العمر، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بيانات حسابك في البنك إن وجد.

ثانيا المعلومات المالية الخاصة بالعميل:

وهي هل لديك راتب محول إلى بنك الراجحي، الراتب الشهري، نوع القطاع سواء حكومي أو خاص، منتجات بطاقات الائتمان.

ثالثا معلومات الاتصال بالعميل:

وهي رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المنطقة، أفضل وقت الاتصال.

بعد استيفاء البيانات المطلوبة يتم الضغط على كلمة “تقديم”

المستندات المطلوبة للحصول على قروض بنك الراجحي:

بيان الراتب.

الهوية الوطنية.

شهادة تحويل الراتب الشهري إلى البنك وهذا اختياري.

بعد القيام بملأ البيانات المطلوبة ورفع المستندات تظهر تفاصيل التمويل المبدئية يتم قراءتها جيدا، وتكون وفقا للبيانات المدخلة سابقا، بعدها تظهر لك الحد الأقصى للتمويل المتاح وفترة السداد،وعدد الأقساط الشهرية.

عند الضغط على التالي والموافقة على الشروط والأحكام، يكون بذلك تم التقديم على الطلب، وسوف تأتي رسالة تم تقديم طلبك بنجاح.