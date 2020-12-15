شعار وزارة التعليم الجديد 1442

يُعد من أهم الشعارات داخل المملكة العربية السعودية حيث أن الدولة تسعى في الوقت الحالي إلى تطوير قطاع التعليم ؛ من أجل النهوض بالدولة، ولأن تحقيق مفهوم جودة التعليم بشكل صحيح هو الطريق الأمثل من أجل تنمية باقي قطاعات الأخرى و تنمية أجيال قادرة على تسيير الوطن والحفاظ على نمائه في المستقبل، ويُعد ذلك هو أحد أهم أهداف رؤية 2030 بالمملكة.

شعار وزارة التعليم 1442 الجديد png:

لقد تم تصميم شعار وزارة التعليم بطريقة احترافية؛ حيث جاء برمز أساسي هو رمز الكتاب الذي يُشير بشكل أساسي إلى العلم والمعرفة، ويأتي الكتاب في صورة على شكل دوائر متدرجة الحجم، من أجل الإشارة إلى أن الدولة تهتم بجميع مجالات التعليم في جميع المراحل الدراسية. ويقول البعض أن تلك دوائر تشير الى الجزيئات والذرات والتي هي أصغر وحدة بنائية في تكوين المواد، وهذا يوحي بالعمق والترابط والرغبة في الاكتشاف والبحث والتعلم، واتباع الوزارة لأفضل وأحدث السبل التكنولوجية الحديثة بمجال التربية والبحث والتعلم.

شعار وزارة التعليم السعودية الجديد لا يختلف كثيرًا عن الشعار القديم؛ حيث انه يتضمن نفس فكرة الكتاب المفتوح، إلا أنه تم دمج بين شعار الوزارة التعليم وشعار رؤية 2030 بالمملكة، للإشارة إلى حرص حكومة المملكة على أن يحصل قطاع التعليم على أكبر قدر ممكن من التنمية والتطوير مع حلول عام 2030م.

شعار وزاره التعليم القديم:

شعار وزارة التعليم القديم تضمن أيضا على رمز الكتاب بتصميم بسيط, وفي الأسفل تمت كتابة اسم الوزارة، باللون الأخضر الذي يدل على الرغبة في العطاء والنماء والتطوير وتحقيق الخير الوفير للدولة وأبنائها.

فلسفة شعار وزارة التعليم:

تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي والتعليم الفني اليدوي وتوفير كل الآليات التي تجعل العملية التعليمية بالمملكة مواكبة لكل ما هو جديد في العالم التكنولوجي، لصبح كل مرحلة تعليمية مكملة للمرحلة التي تسبقها وفي نفس الوقت هي أساس للمراحل اللاحقة، ليصبح التعليم سلسلة متتابعة من عمليات التطور العقلي والفكري والمعرفي والاجتماعي من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية.