شكرا لمتابعة خبر عن 3 معلومات تحتاج لمعرفتها عن اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبه المجلس الصحي، لعدة معلومات عن اللقاحات، مؤكداً أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.

وأضاف أن اللقاح يحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها، وحينها ينتج الجسم أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.

وأكد أن ذلك يجعل الجسم يقوم بمحاربته إذا دخل مرة أخرى ويمنع حدوث المرض.