شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير مركز اللقاحات: لقاح كورونا صناعة محلية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين على إمكانية تصنيع لقاح كورونا الذي تستورده المملكة .

وقال " حسنين " في برنامج " ياهلا " على قناة " روتانا خليجية " أن هذا الفيروس ليس الأول ولن يكون الأخير ، وبالتالي فإن هناك استراتيجية لتصنيع اللقاحات في المملكة لحماية المواطنين والمقيمين .

وأضاف أن العمل جاري حالياً من خلال لجنة مختصة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصناعة لتوطين صناعة اللقاحات .