«المواصفات» تحدد الأجھزة المستثناة من لائحة المواد الخطرة

حددت الھیئة السعودية للمواصفات والمقايیس والجودة، الأجھزة المستثناة من مسودة اللائحة الفنیة للحد من المواد الخطرة في الأجھزة والمعدات الكھربائیة والإلكترونیة.

وتمثلت الأجھزة المستثناة في الأدوات الصناعیة الثابتة واسعة النطاق، والأسلحة والمعدات العسكرية، والأجھزة الطبیة، والمعدات المزمع إرسالھا إلى الفضاء، والتجھیزات الثابتة واسعة النطاق.

وحددت اللائحة الإجراءات الواجب اتباعھا عند ضبط المنتجات المخالفة للائحة، وھي تتمثل في إلغاء شھادة المطابقة ذات العلاقة بھذه المنتجات، وحظر استیرادھا وصناعتھا وعرضھا، فضلا عن معاقبة المخالف بنظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستھلك.

وتطبق اللائحة على جمیع الأجھزة والمعدات الكھربائیة والإلكترونیة وقطع غیارھا سواء كانت مصنعة في المملكة أو خارجھا.

وأوضحت الھیئة أنواع المواد الخطرة في المنتجات الكھربائیة والإلكترونیة، وقائمة المواصفات القیاسیة وكل ما يتعلق بمسودة اللائحة على الرابط التالي:

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