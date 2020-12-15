السفارة الفرنسية بالرياض تدين هجوم «ناقلة جدة» الإرهابي

أدانت السفارة الفرنسية في الرياض، بشدة، الهجوم الذي تعرضت له ناقلة وقود بميناء جدة أمس الاثنين.

وذكرت السفارة الفرنسية –عبر حسابها على تويتر- أنها تدين بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلة تحمل علم سنغافورة في ميناء جدة.

وأكدت أن الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداء جديدًا على أمن المملكة العربية السعودية، وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر.

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