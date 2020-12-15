الحصيني يكشف خريطة أمطار الساعات القادمة على 7 مناطق

تصاحبها رياح مثيرة للغبار..
توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة الأجواء خلال الـ24 ساعة القادمة «من ظهر اليوم الثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء».
وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى هطول امطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة وحائل وشمال الشرقية.
وأشار الحصيني، إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار، على أجزاء من المناطق السباق ذكرها.
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