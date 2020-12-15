إنشاء 4 بلديات فرعية بنجران.. وأمين المنطقة يكلف مهندسين برئاستها

بهدف تطوير الخدمات..
أعلنت أمانة منطقة نجران، إنشاء أربع بلديات فرعية داخل مدينة نجران، وذلك في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وأدائها ؛ والسعي لتطوير العمل.
وذكرت أمانة نجران –عبر تويتر- أن أمين منطقة نجران المكلف، المهندس عيد بن نايف العتيبي، أصدر قرارًا بإنشاء أربع بلديات فرعية داخل مدينة نجران، وهي« شرق - غرب – شمال – وسط».
وأوضحت الأمانة، أن المهندس العتيبي، كلف مهندسين برئاسة الأحياء الجديدة.
أمانة نجران، إنشاء 4 بلديات بنجران،
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