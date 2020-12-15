«المجلس الصحي» يوضح 3 معلومات «هامة» عن اللقاحات

أوضح المجلس الصحي السعودي، ثلاث معلومات هامة عن اللقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.

وأشار المجلس –عبر تويتر- إلى ثلاث معلومات هامة عن اللقاحات، وهي، أولًا: يتم إعطاؤها للشخص بحيث تحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها.

ثانيًا: بالتالي يقوم الجسم بمحاربته إذا دخل مرة أخرى ويمنع حدوث المرض، ثالثًا: ينتج الجسم أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، وناشدت المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي»؛ لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

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