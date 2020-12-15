السعودية اليوم / ليبيا تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.

// انتهى //

13:52ت م

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طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و5 حالات وفاة.وأوضح المركز في بيان اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.// انتهى //13:52ت م0072

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