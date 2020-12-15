

الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "تدارس الوضع البيئي المشترك لما بعد جائحة

كما شارك في أعمال الورشة برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP " والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية - مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية " MEMAC" .

وتم خلال الورشة الاطلاع على العروض المرئية المقدمة من المشاركين، تناولت تأثيرات جائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 " على المنحى البيئي في دول المجلس، والخطط المستقبلية للتعامل مع الوضع الراهن ومرحلة ما بعد الجائحة، كما خلصت الورشة إلى الاتفاق على صياغة تصور مستقبلي مشترك بين الدول الأعضاء لمرحلة ما بعد جائحة كورونا .

// انتهى //

13:30ت م

0065



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "تدارس الوضع البيئي المشترك لما بعد جائحة كورونا " أمس، عن بعد، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بشؤون البيئة في دول المجلس.كما شارك في أعمال الورشة برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP " والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية - مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية " MEMAC" .وتم خلال الورشة الاطلاع على العروض المرئية المقدمة من المشاركين، تناولت تأثيرات جائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 " على المنحى البيئي في دول المجلس، والخطط المستقبلية للتعامل مع الوضع الراهن ومرحلة ما بعد الجائحة، كما خلصت الورشة إلى الاتفاق على صياغة تصور مستقبلي مشترك بين الدول الأعضاء لمرحلة ما بعد جائحة كورونا .// انتهى //13:30ت م0065

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تنظم ورشة عمل تدارس الوضع البيئي المشترك لما بعد جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.