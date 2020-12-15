السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة الوجه



الوجه 30 ربيع الآخر 1442ه الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة الوجه ، شملت مركز أبو القزاز والكر ومركز خرباء وسديد وضواحيها وبعض الهجر والمرتفعات سالت على إثرها الشعاب .

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الجو والنشيفة وأبو راكة والفارعة سالت على أثرها بعض الشعاب التي تصب في وادي الجزل في مركز الفارعة .

وشملت الأمطار مركز المنجور والقرى المجاورة له سالت على إثرها الشعاب وبعض الأودية الصغيرة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

13:15ت م

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