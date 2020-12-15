السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة



نجران 30 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس مانع بن محمد الصقور.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الربع سنوي لأنشطة الفرع بالمنطقة.

وحث سموه المختصين بوزارة الإسكان على مضاعفة الجهود لإكمال ما هو قيد الإنجاز والعمل على البدء في التجهيز للقادم من المشروعات في مدينة نجران وباقي محافظات المنطقة.

من جهته أوضح مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أنه تم تقديم 4611 أرضاً مجانية و490 فلة جاهزة و400 وحدة جاهزة من السوق خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الحالي، مشيراً إلى أن لدى الفرع 8000 طلب جديد و14662 طلباً تحت التنفيذ كمخططات أرض وقرض و15400 قطعة أرض تحت التصميم.

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13:03ت م

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