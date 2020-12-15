تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، رغم صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 221.12 ريال (58.96 دولار)، الإثنين.

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق وعيارات الذهب وقيمة المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة)، نحو 192.84 ريال ( 51.43 دولار)، مقابل نحو 193.48 ريال (51.59 دولار)، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 165.30 ريال ( 44.08 دولار)، مقابل نحو 165.84 ريال (44.22 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.56 ريال ( 34.28 دولار).

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) إلي نحو 6855 ريال ( 1828 دولارا)، مقابل نحو 6877.50 ريال (1834 دولارا).

وشهد السوق السعودي انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لـ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى أكثر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار يومياً.

وأرجع رئيس هيئة السوق المالية، السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.

"لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي."

وبدأت يوم الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

لكن مما حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.