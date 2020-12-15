شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. التجارة تضبط مخالفون يصنعون “المعسل” من نشارة الخشب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 11 دقيقة - 12:39 مساءً, 15 ديسمبر 2020 م المناطق-الرياض داهمت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الاثنين)، خلال جولاتها بالرياض، مستودعاً استعمله بعض العمالة لخلط نشارة الخشب لإنتاج “المعسل” وبيعه كمنتج نهائي.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ “عبدالرحمن الحسين” عبر حسابه على موقع تويتر القبض على المخالفين ليلة السبت من قبل فرق الرقابة بوزارة التجارة والحملة الأمني.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد.. التجارة تضبط مخالفون يصنعون “المعسل” من نشارة الخشب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.