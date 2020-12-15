شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا وزير الخارجية يبحثا العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له، واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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