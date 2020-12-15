شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

• المطالبة بوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية

وافلق مجلس الشورى على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(48) في 14 / 2 / 1430 هـ والذي يهدف إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً مايتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ:

وأصدر جلس الشورى قراراً اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهما التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وعلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية ، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً اليوم بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على المركز وضع خطة استراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية ومؤشرات الأداء، وعلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إصدار دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارضاً بالمهام ، وعلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية العمل على المواءمة بين مخرجاته البحثية بما يخدم رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات ، لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي.

وتضمن القرار أنه على المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية تطوير موقعه الإلكتروني الرسمي ، وتفعيل منصاته الالكترونية، وعلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أن يولي اهتماماته بالقضايا والظواهر الاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث من خلال إعداد دراسات تستفيد منها الجهات في مختلف القطاعات.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440- 1441 هـ، وتساءل عضو الشورى د. منى الفضلي عن دور مركز "واس" للتدريب وجهوده في تدريب موظفي الوكالة وغيرهم، مؤكدةً أهمية استثمار مركز التدريب الإعلامي في وكالة الانباء السعودية ليسهم في حل التحديات التي قد تواجه الوكالة، كون هذه التحديات سمة طبيعية لأي مؤسسة والمطلوب كيفية التعامل معها، وطالبت عضو الشورى د . سلطانة البديوي وكالة الأنباء السعودية بتكثيف جهودها من خلال الرصد الإعلامي لتفنيد الأخبار الكاذبة والمضللة عن المملكة وإبراز الشأن السعودي عالمياً.

وطالب عضو الشورى منصور التركي، وكالة الأنباء السعودية برفع مستوى الاهتمام بالمكاتب الفرعية والمراسلين وأدائهم، وزيادة أعداد المكاتب الفرعية والمراسلين داخل المملكة أو خارجها، كما طالب برفع مستوى نشاطها بالمبادرة في صناعة الاخبار وعدم الاعتماد على ما تستقيه من مصادر أخرى، كما طالب عضو الشورى د. فارس العصيمي وكالة الأنباء السعودية بتكثيف ابتعاث منسوبيها للخارج لأقسام وكليات متقدمة في المجال الإعلامي لما له من مردود إيجابي.