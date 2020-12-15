شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيولوجية لـ "اليوم": زلزال يبعد ٨٠ كم ولم يؤثر على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل لـ "اليوم" بأن الهزة الأرضية التي وقعت في دولة فلسطين وتبعد عن حدود المملكة ٨٠ كيلو ليس لها أي تأثير ولله الحمد على السعودية، مؤكدا أن هيئة المساحة الجيولوجية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة ، مطمئنا الجميع بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، حفظ الله مملكتنا من كل شر . وكان قد أعلنت العديد من مراصد الزلازل في الدول الواقعة بالقرب من العقبة الهزة الأرضية والتي ضربت بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق العقبة فجر اليوم الثلاثاء.

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