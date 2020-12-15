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طريقة التقديم للحصول على الدعم عبر منصة ريف
متابعات الخليج 365 - الرياض
يتيح برنامج ريف للعاملين في أي من القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة، التقدم بطلب للحصول على الدعم عبر منصة ريف من خلال الرابط التالي (https://reef.gov.sa/#/landing-page).
وفي وقت سابق أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة “ريف”، أنه منذ انطلاقته يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.
وأوضح البرنامج أنه تحقيقاً للتنمية والأمن الغذائي بتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية .. دشن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، ومن هنا كانت الانطلاقة.
وتابع برنامج ريف “بميزانية تفوق الـ7 مليارات ريال استهدف برنامج ريف منذ انطلاقته تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية”.
ويساهم برنامج ريف من خلال استثماره للميز النسبية لمناطق المملكة في تطوير الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما يحقق الاستدامة الزراعية والبيئية.
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