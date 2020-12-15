الشورى يوافق على تعديل آلية لجنة المساهمات العقارية

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الشورى على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(48) في 14 / 2 / 1430 هـ والذي يهدف إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

وطالب مجلس الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بتطوير موقعه الإلكتروني الرسمي، وتفعيل منصاته الإلكترونية.

وأضاف الشورى “على المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أن يولي اهتماماته بالقضايا والظواهر الاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث من خلال إعداد دراسات تستفيد منها الجهات في مختلف القطاعات”.

كما طالب المجلس في – قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441 هـ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهما التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.



