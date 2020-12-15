البيئة تتصدى للجراد الصحراوي بالمكافحة الجوية والأرضية في القنفذة

2020-12-15

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - القنفذة

ما زالت أعمال المكافحة مستمرة في محافظة القنفذة والنتائج جيدة، أوضح ذلك مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني.

وقال الشمراني إنه تم تخصيص 22 فرقة في محافظة القنفذة للاستكشاف والمكافحة، وطائرة عمودية للمكافحة والاستكشاف والعمل متواصل في المحافظة صباح مساء، وما زالت الفرق الميدانية سواء الإشرافية أو المكافحة والدعم اللوجستي تواصل أعمالها الاستكشافية للسيطرة على الأسراب في نطاق تواجدها ومكافحتها فوراً.

وأضاف الشمراني أن الكادر البشري المتواجد ميدانياً على مدار الساعة للاستكشاف وتغطية البلاغات والسيطرة على الأسراب الطائرة من خلال متابعتها حتى الجثوم ليلاً ومكافحتها، حيث تعتبر القنفذة خط المواجهة الأول لمرور الأسراب ، فالأسراب الغازية للجراد من سواحل البحر الأحمر ومن شرق أفريقيا تتوافد بكثافات عالية وأعمال المكافحة المكثفة تجري الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة لأنها مطلة على البحر الأحمر حيث تستقبل الأسراب مباشره من خارج الحدود والمناطق الأخرى مناطق انتشار وتواجد ونظراً لكبر مساحة الانتشار يتطلب الموقف بعضاً من الوقت للتتبع والرصد والمكافحة.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي على جميع المواطنين الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الأسراب أو أي نشاط لهذه الآفة والإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 0530233560 أو الإبلاغ عن طريق نظام ” بلغ ” على موقع الوزارة الالكتروني

وأهابت الوزارة بجميع أصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية التعاون مع فرق المكافحة وذلك بفتح المزارع للمكافحة والرحيل من مواقع الرش فوراً عند الحاجة لذلك من أجل السيطرة المبكرة وعدم السماح للأسراب بالتنقل والأضرار بالمحاصيل والنضج وحدوث التكاثر.