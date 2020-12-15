شكرا لقرائتكم فيديو.. 11 قتيلاً بحريق في دار للمسنين في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-15 فيديو.. 11 قتيلاً بحريق في دار للمسنين في روسيا متابعات الخليج 365 - متابعة لقي 11 شخصاً حتفهم في حريق بمبنى لإيواء كبار السن (دار رعاية المسنين) في جمهورية باشكيريا بوسط روسيا، فجر اليوم الثلاثاء. وقال جهاز الطوارئ في بشكيريا: إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 متراً مربعاً. وأعلنت السلطات في جمهورية بشكيريا فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 11 قتيلاً بحريق في دار للمسنين في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.