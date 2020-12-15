أمير الكويت: التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي 16 لمجلس الأمة.

وقال أمير الكويت بهذه المناسبة: “اليوم نستذكر جهود وإنجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد”.

وأضاف أمير الكويت: “لا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات، وتدركون ما يجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة”.

وتابع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “أن التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة، و أنا على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد”.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتضمنت الحكومة الجدية كلاًّ من الوزراء أنس خالد الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسي أحمد الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، والدكتور باسل حمود الصباح وزيراً للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

وثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وفيصل عبدالرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور نواف سعود الياسين وزيراً للعدل.



