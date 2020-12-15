شكرا لمتابعة خبر عن الأجهزة المستثناة من اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، عن الأجهزة المستثناة من مسودة اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، أن الأجهزة المستثناة تتمثل في الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق، والأسلحة والمعدات العسكرية، والأجهزة الطبية، والمعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء، والتجهيزات الثابتة واسعة النطاق.

وأشارت اللائحة إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها عند ضبط المنتجات المخالفة للائحة، هي إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة بهذه المنتجات، وحظر استيرادها وصناعتها وعرضها، إلى جانب معاقبة المخالف بنظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.