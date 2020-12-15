شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق رئيس هيئة الملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم ، على الخلاف بين ورثة الشاعر محمد الثبيتي وفنان العرب محمد عبده حول حقوق غناء قصيدة “بوابة الريح”.

وقال السويلم خلال حديثه في برنامج " في الصورة " إن هناك محاكم مختصة للنظر بهذه الأمور.

وأضاف : الحقوق واضحة تمامًا بالنسبة إلى “بوابة الريح”؛ لأن الحقوق تورث لمدة 50 سنة، حيث أن ورثة الشاعر محمد الثبيتي لهم الحق في الأغنية؛ لأنه لم تمر على وفاة الشاعر 50 عامًا.

وأشارا إلى أن حق المؤلف به طريقتان للتعامل، الأولى الاستخدام العادل ويمكن قبوله والثاني وضع حق المؤلف ومنع استغلال حقه إلا باستثناءات.