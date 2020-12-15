شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بتطوير خبرات الأوصياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية ، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.
وقال المجلس، في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهما التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.
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