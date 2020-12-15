حقيقة الكنز المدفون في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن العثور على كنز مدفون في مكة المكرمة . انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن العثور على كنز مدفون في مكة المكرمة . وبالبحث تبين لـ"صدى " أن هذه الأنباء مجرد شائعات وتنتشر من مدينة إلى أخرى بشكل متكرر . كما تبين أن مروج تلك الشائعات يستخدم صور عشوائية من الإنترنت ليس لها علاقة بالحقيقة .

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