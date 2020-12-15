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شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعي 774 مركبة جيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 755 مركبة Jeep - Wrangler موديل 2018؛ لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها، قد يؤدي إلى انفصالها اثناء القيادة بسرعات عالية.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة، استدعاء 19 مركبة Jeep - Wrangler موديل 2020؛ لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر اثناء القيادة قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.
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